domenica 21 Settembre 2025
Lega, Bossi firma la ‘Carta della Lombardia’: “Stesso spirito continua a guidare nostra battaglia”

(Adnkronos) – Il fondatore della Lega Umberto Bossi annuncia all'Adnkronos di aver sottoscritto la 'carta della Lombardia', presentata da Massimiliano Romeo, uno degli esponenti storici della Lega nord e attuale capogruppo al Senato del Carroccio, che con lo slogan 'Meno Roma in Lombardia, più Lombardia a Roma' punta a una maggiore centralità della regione simbolo del Nord. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

