spot_img
domenica 21 Settembre 2025
spot_img

Lazio-Roma 0-1, cori e abbracci alla fine del derby: tifosi giallorossi esultano fuori dallo stadio

adn-ultimora
5

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Cori, abbracci e un'esplosione di gioia. Alla fine del derby tra Lazio e Roma, vinto dalla squadra giallorossa grazie al gol di Pellegrini, i tifosi romanisti rimasti fuori dallo stadio esultano al momento del triplice fischio. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie