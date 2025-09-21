(Adnkronos) – Cori, abbracci e un'esplosione di gioia. Alla fine del derby tra Lazio e Roma, vinto dalla squadra giallorossa grazie al gol di Pellegrini, i tifosi romanisti rimasti fuori dallo stadio esultano al momento del triplice fischio. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Regno Unito, Canada e Australia riconoscono lo Stato di Palestina. Netanyahu: “A rischio esistenza Israele”
Lazio-Roma 0-1, cori e abbracci alla fine del derby: tifosi giallorossi esultano fuori dallo stadio
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.