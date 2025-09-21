(Adnkronos) – Nel giorno di Pontida, dove è assente dal 2017, il fondatore della Lega Umberto Bossi annuncia all'Adnkronos di aver sottoscritto la 'carta della Lombardia', presentata da Massimiliano Romeo, uno degli esponenti storici della Lega nord e attuale capogruppo al Senato del Carroccio, che con lo slogan 'Meno Roma in Lombardia, più Lombardia a Roma' punta a una maggiore centralità della regione simbolo del Nord. “Da lombardo firmo e sottoscrivo con lo stesso spirito un giuramento che non si spegne, che si rinnova, e che continua a guidare la nostra battaglia”. Seduto a un tavolo di legno, indossando un pile grigio scuro, lo storico leader della Lega, come si vede in un video in possesso dell'Adnkronos, firma con una penna blu l'ultima pagina, delle quattro, del documento, approvato all'unanimità lo scorso 15 settembre dal consiglio direttivo di via Bellerio. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
La firma di Bossi sulla ‘Carta della Lombardia’: “Sottoscrivo con stesso spirito giuramento che non si spegne”
