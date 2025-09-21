spot_img
domenica 21 Settembre 2025
Inter-Sassuolo oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – La domenica di Serie A si chiude con la sfida tra Inter e Sassuolo. Oggi, 21 settembre, i nerazzurri affrontano la squadra di Fabio Grosso a San Siro nella quarta giornata di campionato. Gli uomini di Chivu, reduci dalla vittoria in trasferta in Olanda contro l'Ajax in Champions, sono chiamati a riscattare le due sconfitte contro Udinese e Juventus, mentre i neroverdi arrivano dal successo contro la Lazio. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming Inter-Sassuolo.  Ecco le probabili formazioni di Inter-Sassuolo, in campo alle 20:45:  
Inter (3-5-2) Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Esposito, Thuram. All. Chivu 
Sassuolo (4-3-3) Maric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso 
Inter-Sassuolo di oggi, domenica 21 settembre, viene trasmessa in esclusiva da Dazn. Per gli abbonati Sky con abbonamento a Zona Dazn, la gara sarà visibile anche su Dazn 1, canale numero 214 di Sky. Partita visibile anche in streaming sull'app di Dazn.   —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

