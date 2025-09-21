Gp Azerbaigian, vince ancora Verstappen. Ordine di arrivo e classifica piloti Formula 1

(Adnkronos) –
Max Verstappen è re anche in Azerbaigian e vince il Gran Premio di Baku di oggi, domenica 21 settembre. Il fuoriclasse della Red Bull domina dall'inizio alla fine la gara e sfrutta il ritiro della McLaren di Oscar Piastri (a muro al primo giro) per riaprire il Mondiale di Formula 1, portandosi a 69 punti dall'australiano. L'olandese chiude davanti a Russell e Sainz. Quarta posizione per Kimi Antonelli. Male le Ferrari: Hamilton chiude ottavo davanti a Leclerc. Norris settimo. Ecco l'ordine di arrivo e la classifica piloti aggiornata. Ecco l'ordine di arrivo del Gp di Baku di oggi, domenica 21 settembre:
1 Max Verstappen Red Bull Racing
2 George Russell Mercedes +14.609 3 Carlos Sainz Williams +19.199 4 Kimi Antonelli Mercedes +21.760 5 Liam Lawson Racing Bulls +33.290 6 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +33.808 7 Lando Norris McLaren +34.227
8 Lewis Hamilton Ferrari +36.310
9 Charles Leclerc Ferrari +36.774
10 Isack Hadjar Racing Bulls +38.982 11 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +67.606 12 Oliver Bearman Haas F1 Team +68.262 13 Alexander Albon Williams +72.870 14 Esteban Ocon Haas F1 Team +77.580 15 Fernando Alonso Aston Martin +78.707 16 Nico Hulkenberg Kick Sauber +80.237 17 Lance Stroll Aston Martin +96.392 18 Pierre Gasly Alpine 1 giro 19 Franco Colapinto Alpine 1 giro 20 Oscar Piastri McLaren ritiro Ecco la classifica piloti aggiornata dopo il Gp di Baku: 1 Oscar Piastri (McLaren) – 324 punti 2 Lando Norris (McLaren) – 299 punti 3 Max Verstappen (Red Bull) – 255 punti 4 George Russell (Mercedes) – 212 punti
5 Charles Leclerc (Ferrari) – 165 punti
6 Lewis Hamilton (Ferrari) – 121 punti
7 Kimi Antonelli (Mercedes) – 78 punti 8 Alex Albon (Williams) – 70 punti 9 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 punti 10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 37 punti 11 Lance Stroll (Aston Martin)- 32 punti 12 Carlos Sainz (Williams)- 31 punti 13 Liam Lawson (Racing Bulls)- 30 punti 14 Fernando Alonso (Aston Martin) – 30 punti 15 Esteban Ocon (Haas) – 28 punti 16 Pierre Gasly (Alpine) – 20 punti 17 Yuki Tsunoda (Red Bull) – 20 punti 18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 18 punti 19 Oliver Bearman (Haas) – 16 punti 20 Franco Colapinto (Alpine) – 0 punti —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
