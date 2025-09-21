spot_img
domenica 21 Settembre 2025
spot_img

Cyberattacco aeroporti europei: ancora caos e ritardi a Heathrow, Bruxelles e Berlino

adn-ultimora
2

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Altra giornata di caos negli aeroporti europei, dopo il presunto attacco informatico ai sistemi di check-in. Londra Heathrow, Bruxelles e Berlino hanno registrato oggi nuovi ritardi e cancellazioni a seguito del blocco del software di registrazione passeggeri di Collins Aerospace, colpito da un "incidente di natura informatica". Dalla serata di venerdì le compagnie aeree sono state costrette a tornare al check-in manuale, con oltre 70 voli cancellati tra sabato e domenica e centinaia di partenze in ritardo. Gli scali hanno invitato i passeggeri a verificare lo stato dei voli prima di partire e a non presentarsi troppo in anticipo, mentre Collins – controllata dal colosso Rtx – ha assicurato di essere al lavoro per ripristinare al più presto la piena funzionalità del sistema. A Bruxelles ogni volo risultava in ritardo fino a quattro ore, a Berlino si segnalavano attese prolungate ai banchi, mentre Heathrow ha rafforzato il personale per gestire l’emergenza, pur sottolineando che il problema "era al di fuori del nostro controllo". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie