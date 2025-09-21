(Adnkronos) – “Oggi festeggiamo i primi 50 anni del più grande stabilimento di Coca-Cola in Europa. Un sito che è cresciuto negli ultimi 15 anni con 220 milioni di euro di investimento e crescerà nei prossimi 3-4 anni con altri 50 milioni di euro perché qui c’è un clima favorevole al lavoro e all'accoglienza delle imprese”. Così Giangiacomo Pierini, Corporate Affairs e Sustainability director di Coca-Cola nel giorno delle celebrazioni per i 50 anni dello stabilimento di Coca-Cola a Nogara, in provincia di Verona. “Gli investimenti di sostenibilità – sottolinea – sono centrali per noi e sono fatti nella direzione di una riduzione dei consumi e massimizzazione dell'efficacia. Abbiamo nuove linee di produzione, software e tecnologie che ci consentono veramente di rendere questo stabilimento un fiore all'occhiello”. Infine una panoramica sul futuro: “Dobbiamo vedere – conclude – come il mercato reagirà, visto che non è un momento facile: noi abbiamo prodotti importanti e cerchiamo di portare sempre nuove proposte ai consumatori”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Regno Unito, Canada e Australia riconoscono lo Stato di Palestina. Netanyahu: “A rischio esistenza Israele”
Coca-Cola, Pierini: “50 anni stabilimento Nogara, sito in crescita”
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.