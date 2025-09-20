spot_img
domenica 21 Settembre 2025
spot_img

Udinese-Milan oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

adn-ultimora
16

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Il sabato di Serie A si chiude con Udinese-Milan. Oggi, 20 settembre, i rossoneri affrontano in trasferta i friulani nella quarta giornata di campionato. La squadra di Allegri ha cominciato la stagione con una sconfitta contro la Cremonese, rialzandosi poi con i successi contro Lecce e Bologna. I bianconeri hanno invece sette punti in classifica e in questo super avvio di stagione ha già battuto anche l'Inter. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Udinese-Milan in tv e streaming.  Ecco le probabili formazioni di Udinese-Milan, oggi alle 20:45: 
Udinese (3-5-2) Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Davis, Bravo. All. Runjaic. 
Milan (3-5-1-1) Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic; Gimenez. All. Allegri. 
Udinese-Milan sarà trasmessa su Dazn e su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport Uno. Partita visibile anche in streaming sull'app di Dazn, Sky Go e NOW.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie