Terremoto in Umbria, scossa 3.8 con epicentro a Massa Martana

(Adnkronos) – Scossa di terremoto di magnitudo 3.8 questa sera in Umbria. Il sisma, registrato oggi dall'Ingv di Roma alle 23.11, ha avuto come epicentro la zona di Massa Martana, in provincia di Perugia, a una profondità di 8 chilometri. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
