Musetti-Prizmic: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) –

Lorenzo Musetti torna in campo. Il tennista azzurro sfida oggi, sabato 20 settembre, il croato Dino Prizmic, numero 121 del mondo, – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale dell'Atp 500 di Chengdu, in Cina, uno dei primi tornei dello swing asiatico in cui ci sarà anche Jannik Sinner, di scena a Pechino. Musetti, al nono posto del ranking Atp, è reduce dall'eliminazione ai quarti di finale degli Us Open proprio per mano del numero 2 del mondo e va a caccia del pass per le Finals di Torino. La sfida tra Musetti e Prizmic è in programma oggi, sabato 20 settembre, alle 8.30 ora italiana. Quello in Cina sarà il primo precedente tra i due, che non si sono mai affrontati finora in carriera. Musetti-Prizmic sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)