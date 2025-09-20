Mudryk, ‘pazza idea’ per Los Angeles 2028: alle Olimpiadi da velocista dopo lo stop nel calcio per doping

(Adnkronos) – L'idea clamorosa potrebbe portarlo dal calcio all'atletica. Dal pallone alle Olimpiadi. Mychajlo Mudryk, attaccante del Chelsea attualmente fermato per doping, avrebbe in testa un'idea non proprio semplice e banale. Darsi allo sprint e partecipare ai Giochi di Los Angeles nel 2028. La notizia è stata riportata dal quotidiano spagnolo Marca. Il progetto di Mudryk, in questo senso, è anche in fase avanzata, visto che ha già cominciato ad allenarsi insieme ad atleti e olimpionici ucraini. Per qualificarsi alla prossima rassegna a cinque cerchi, Mudryk dovrà in ogni caso soddisfare i 'requisiti minimi' della World Athletics. E ovviamente qualificarsi a livello nazionale, nel 2027. Una sfida non semplice, anche per un calciatore che in carriera ha fatto della velocità uno dei suoi punti di forza. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
