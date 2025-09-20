Intervision Song Contest, la risposta ‘patriottica’ di Putin all’Eurovision: oggi la finale

(Adnkronos) – La Live Arena di Novoivanovskoye, alle porte di Mosca, è pronta ad accendersi oggi sabato 20 settembre per ospitare la finale dell'Intervision Song Contest, il concorso musicale che il Cremlino ha riportato in vita come alternativa "patriottica" e "tradizionalista" all'Eurovision, da cui Mosca è stata esclusa dopo l'invasione dell'Ucraina nel 2022.
Lanciato per la prima volta negli anni '60 in piena Guerra fredda e rimasto inattivo dopo il crollo dell'Unione Sovietica, il festival è stato rilanciato con un decreto di Vladimir Putin lo scorso febbraio, con l'obiettivo dichiarato di promuovere "cooperazione culturale e umanitaria" tra Paesi amici della Russia. Grandi favoriti alla vittoria finale – soprattutto per il bacino di voti da cui possono attingere – il russo Shaman e il cinese Wang Xi. In gara ci saranno 23 Paesi provenienti da quattro continenti: dai membri dei Brics (Cina, India, Brasile, Sudafrica) agli alleati post-sovietici come Bielorussia, Kazakistan e Uzbekistan, fino a delegazioni di Africa, Medio Oriente e America Latina. La Russia schiererà Shaman, icona popolare del nazionalismo musicale, che proporrà il brano 'Straight to the Heart'. A sorpresa, sul palco salirà anche un’artista per gli Stati Uniti: Vassy, cantautrice dance australiana di origini greche, con collaborazioni internazionali al fianco di Tiësto e David Guetta, scelta all’ultimo momento dopo il ritiro del figlio illegittimo di Micheal Jackson, Brandon Howard. Il budget stanziato dal Cremlino è imponente: 600 milioni di rubli (oltre 5 milioni e mezzo di euro) per una macchina organizzativa che punta a dare all’evento un profilo globale. Oltre 25 Paesi hanno accreditato giornalisti, e più di cento giovani volontari provenienti soprattutto da Asia centrale e Sud-est asiatico affiancheranno la produzione con flash mob e attività collaterali. Non mancano però le ombre: Kiev ha definito l’evento uno "strumento di propaganda", mentre i media indipendenti russi hanno riferito del ricorso a comparse pagate per riempire le tribune e impersonare "ospiti stranieri". Grande attenzione, come in ogni concorso canoro, è rivolta anche ai pronostici. Secondo le principali piattaforme di scommesse, il grande favorito è proprio il padrone di casa Shaman, sostenuto da un televoto che si annuncia plebiscitario in Russia. Dietro di lui, tra i concorrenti più quotati, ci sono il cinese Wang Xi con 'Tian Bian', apprezzato per la spettacolarità della messa in scena, e il kazako Amre con 'Steppe Light', diventato virale in rete. Outsider interessanti sono la qatariota Dana Al Meer con la ballata 'Huwa Dha Anta' e la stessa Vassy, che con il brano dance 'Midnight' potrebbe conquistare la giuria internazionale, anche se resta debole al televoto (a oggi non è previsto un broadcaster americano per l'evento). —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
