Federer e Nadal di nuovo in campo? L’agente di Roger: “Ne stiamo parlando”

Roger Federer torna in campo contro Rafa Nadal? La notizia degli ultimi giorni sembra essere qualcosa di più di una semplice indiscrezione. A margine della Laver Cup 2025, lo storico agente dell'ex tennista svizzero, Tony Godsick, ha parlato della concreta possibilità di vedere presto una partita tra Federer e Nadal, protagonisti, insieme a Novak Djokovic, di una delle rivalità più belle e intense della storia dello sport. "Sto facendo un po' di pressione su di lui dicendogli che c'è tanta gente che vuole vederlo giocare di nuovo", ha detto Godsick a Tennis Channel, "ne ho già parlato con Nadal e penso che sia interessato sul mettere su un piccolo tour da fare insieme". "Roger voleva essere sicuro che il suo ginocchio era a posto", ha rivelato l'agente di Federer, "non voleva arrivare completamente rotto alla fine della sua carriera, quindi si è preso un po' di tempo". "Sarebbe fantastico rivedere quei due in campo, magari con altri giocatori della loro generazione, che sarebbero sicuramente disposti a giocare. Potremmo sicuramente riempire qualche stadio e fare qualche ricavo", ha concluso Godsick. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
