spot_img
domenica 21 Settembre 2025
spot_img

Controlli medici per Salvini, annullati impegni di oggi

adn-ultimora
15

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Annullati gli impegni pubblici di Matteo Salvini previsti per oggi. Lo fa sapere lo staff sottolineando che il leader della Lega si sta sottoponendo a dei controlli medici: "nulla di preoccupante, ovviamente è confermata la presenza di domani a Pontida", sottolineano.  —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie