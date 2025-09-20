Controlli medici per Salvini, annullati impegni di oggi

(Adnkronos) – Annullati gli impegni pubblici di Matteo Salvini previsti per oggi. Lo fa sapere lo staff sottolineando che il leader della Lega si sta sottoponendo a dei controlli medici: "nulla di preoccupante, ovviamente è confermata la presenza di domani a Pontida", sottolineano. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
