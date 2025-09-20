(Adnkronos) – Sophia Loren compie oggi 91 anni. Ultima grande diva della stagione d'oro del cinema italiano, l'attrice è da decenni simbolo dell'eccellenza artistica italiana nel mondo. Protagonista assoluta di un'epoca irripetibile, ha saputo incantare il pubblico passando con naturalezza dal registro comico a quello drammatico, lasciando un'impronta indelebile nella storia del grande schermo.
Nata a Roma il 20 settembre 1934 ma cresciuta a Pozzuoli (Napoli), Sophia Loren – pseudonimo di Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone – iniziò la sua carriera giovanissima, distinguendosi nei concorsi di bellezza prima di approdare al cinema, dove si impose rapidamente grazie alla sua bellezza, alla forte personalità e a un talento interpretativo straordinario.
Da "Carosello napoletano" a "La ciociara", passando per i grandi successi internazionali che l’hanno portata fino a Hollywood, Loren ha costruito una carriera costellata di riconoscimenti: dall'Oscar come miglior attrice nel 1962 al premio alla carriera dell'Academy nel 1991, fino al Leone d'oro e al David di Donatello alla carriera. Ambasciatrice del'Italia nel mondo, insignita del titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica, Sophia Loren resta un modello di classe, intelligenza e passione. Con i suoi 91 anni, è ancora oggi un punto di riferimento per il cinema, un monumento vivente alla grande bellezza italiana. Buon compleanno, Sophia! —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Stato di Palestina, Starmer annuncerà oggi il riconoscimento Uk. Domani a New York la conferenza chiave
Auguri Sophia Loren, i 91 anni dell’ultima diva della stagione d’oro del cinema
(Adnkronos) – Sophia Loren compie oggi 91 anni. Ultima grande diva della stagione d'oro del cinema italiano, l'attrice è da decenni simbolo dell'eccellenza artistica italiana nel mondo. Protagonista assoluta di un'epoca irripetibile, ha saputo incantare il pubblico passando con naturalezza dal registro comico a quello drammatico, lasciando un'impronta indelebile nella storia del grande schermo.
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.