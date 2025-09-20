(Adnkronos) – Un rider di 18 anni è morto in un incidente ad Andria. Il ragazzo, in servizio, intorno alle 23.30 si è scontrato con un'auto in viale Virgilio, all'angolo con via Ospedaletto e viale Orazio. Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato la vittima all'ospedale di Andria. Inutili i tentativi di rianimare il ragazzo. In corso le indagini per accertare la dinamica dell'incidente. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Andria, rider di 18 anni muore nello scontro con un’auto
