Roma, bandiera palestinese sul Campidoglio. La rabbia della Comunità Ebraica: “Scelta divisiva”

(Adnkronos) – "Vedere la bandiera palestinese sventolare sul Campidoglio è un colpo al cuore per gli ebrei di Roma". E' quanto ha dichiarato Victor Fadlun, presidente della Comunità Ebraica di Roma. "Una scelta di campo divisiva che non ci rappresenta né come cittadini, né come ebrei che hanno radici millenarie in questa città. È una decisione che contrasta con la memoria dell'attentato alla Sinagoga, in cui terroristi palestinesi uccisero un bimbo di 2 anni, Stefano Gaj Taché, un 'nostro bambino' come lo definì il presidente Mattarella, e ferirono decine di ebrei. Ci stupisce e rattrista che la propaganda Pro-Pal abbia fatto breccia nel Consiglio Comunale della nostra città". "La bandiera palestinese sul Campidoglio è la stessa che viene sventolata nelle piazze Pro-Pal, accompagnata dalle parole d'odio di chi vuole cancellare Israele e perpetuare l'orrore del 7 ottobre. Un simbolo che aggrava pericolosamente il clima di antisemitismo dilagante e alimenta l'incertezza in cui è costretta a vivere oggi la Comunità Ebraica di Roma”, conclude. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)