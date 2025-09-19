(Adnkronos) – "Oggi dobbiamo guardare alla sostenibilità in modo diverso, andando oltre la classica definizione di sostenibilità ambientale, sociale ed economica e comprendendo i trend che interessano il nostro Paese e l'Europa. Le aree interne si svuotano rispetto alle grandi città che diventano sempre più grandi e concentrano sempre più servizi e allora siamo chiamati a sfruttare la teoria della connettografia per far sì che le città diventino porte, in grado di attirare lavoro, persone, investimenti per un sistema territoriale più articolato e connesso". Così il presidente di Asstra, Andrea Gibelli, intervenuto oggi a Cagliari durante il convegno 'Modelli di mobilità sostenibile per città in evoluzione' organizzato dal Ctm per la Settimana europea della mobilità. "Il nostro Paese è interessato da un processo di denatalità che sembra essere irreversibile e per questo motivo dobbiamo porre l'accento sulla welfare mobility in modo che le persone possano continuare a sentirsi parte integrante di una comunità e che queste possano continuare ad accedere a quei servizi necessari per la loro vita quotidiana", aggiunge. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Mobilità, Gibelli (Asstra): “Puntare sulla welfare mobility”
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.