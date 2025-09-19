(Adnkronos) – Una donna di 73 anni è stata trovata morta nella sua abitazione, nella zona di Campo Boario, a Latina. C'era del sangue intorno al corpo e la casa era a soqquadro. Sono in corso accertamenti da parte del medico legale per capire le cause della morte ma, al momento, non si esclude nessuna ipotesi. Secondo le prime informazioni la 73enne viveva da sola. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Latina, 73enne trovata morta in casa: sangue e abitazione a soqquadro
