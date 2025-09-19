(Adnkronos) –
Doppietta Ferrari nelle seconde prove libere del Gp dell'Azerbaigian sul circuito di Baku. Il più veloce è l'inglese Lewis Hamilton in 1'41"293 davanti al monegasco Charles Leclerc (1'41"367), a seguire le Mercedes dell'inglese George Russell (1'41"770) e dell'italiano Kimi Antonelli (1'41"779). Quinto tempo per l'inglese della Haas Oliver Bearman (1'41"891) che si lascia alle spalle l'olandese della Red Bull Max Verstappen (1'41"902). Decimo e dodicesimo posto per le due McLaren dell'inglese Lando Norris (1'42"199) e dell'australiano Oscar Piastri (1'42"295). —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Gp Baku, doppietta Ferrari nelle seconde libere. Comanda Hamilton, poi Leclerc
