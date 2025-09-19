(Adnkronos) – Un'esplosione verificatasi per cause ancora da accertare all'interno della 'Ecopartenope' di Marcianise (Caserta) ha provocato la morte di tre operai che erano impegnati in lavori di manutenzione. I vigili del fuoco stanno cercando un altro operaio che al momento risulta disperso. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Esplosione a Marcianise, 3 operai morti e un disperso
