sabato 20 Settembre 2025
Dallavalle vince l’argento, Berrettini esulta e… gli chiede un selfie

Matteo Berrettini esulta per Andrea Dallavalle. Il tennista azzurro ha assistito oggi, venerdì 19 settembre, ai Mondiali di atletica 2025 a Tokyo, dove giocherà l'Atp 500 al via il 24 settembre, e ha festeggiato lo splendido argento dell'atleta italiano nel salto triplo. Sceso quasi fino alla pista, dove Dallavalle stava festeggiando con il suo staff, Berrettini lo ha salutato dandogli la mano e complimentandosi, ma non solo. Dopo aver sceso qualche altro gradino, il tennista azzurro ha chiesto un selfie a Dallavalle, che ha acconsentito e il momento dello scatto è stato immortalato dalle telecamere Rai, con il video che è diventato rapidamente virale su X.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

