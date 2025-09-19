(Adnkronos) –
Matteo Berrettini esulta per Andrea Dallavalle. Il tennista azzurro ha assistito oggi, venerdì 19 settembre, ai Mondiali di atletica 2025 a Tokyo, dove giocherà l'Atp 500 al via il 24 settembre, e ha festeggiato lo splendido argento dell'atleta italiano nel salto triplo. Sceso quasi fino alla pista, dove Dallavalle stava festeggiando con il suo staff, Berrettini lo ha salutato dandogli la mano e complimentandosi, ma non solo. Dopo aver sceso qualche altro gradino, il tennista azzurro ha chiesto un selfie a Dallavalle, che ha acconsentito e il momento dello scatto è stato immortalato dalle telecamere Rai, con il video che è diventato rapidamente virale su X. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Dallavalle vince l’argento, Berrettini esulta e… gli chiede un selfie
