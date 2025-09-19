(Adnkronos) – "È importante fare comunicazione sulle strategie di prevenzione dell'Hiv, questa infezione oggi è infatti non solo gestibile ma anche prevenibile. Purtroppo non si fanno abbastanza campagne di comunicazione e non si educano i ragazzi delle scuole e questo è un grosso problema”. Sono le dichiarazioni di Lella Cosmaro, della Fondazione Lila Milano Ets, all’incontro 'Prevent(ac)tion: HIV con e senza i confini di un corpo', organizzato con il contributo non condizionato di Viiv Healthcare nell’ambito del 39esimo Mix Festival di Cinema Lgbtq+ e Cultura Queer di Milano. "È necessario parlare a tutte le popolazioni più vulnerabili, non solo ai ragazzi, ma anche agli uomini che fanno sesso con altri uomini, migranti, sex worker, detenuti, stranieri, persone che usano sostanze – conclude – Bisogna parlare nella loro lingua, nel rispetto della loro cultura, con un atteggiamento accogliente e non giudicante, che li faccia sentire compresi e che li avvicini ai servizi". —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Cosmaro (Fond. Lila Milano): "Su Hiv senza comunicazione non c'è prevenzione"
