(Adnkronos) – "È stato arrestato Hicham Harb, sospettato di essere la mente dell'attentato alla Sinagoga del 1982 in cui fu ucciso il piccolo Stefano Gaj Taché e feriti decine di ebrei, e poi anche della strage di Parigi al ristorante ebraico Jo Goldenberg". Ne dà notizia Victor Fadlun, presidente della Comunità Ebraica di Roma. "Ci auguriamo che finalmente cominci a sgretolarsi con questa operazione il muro di omertà, connivenze e reticenze che ha protetto finora i responsabili del feroce raid dell'82, e che la famiglia Taché e l'intera comunità ebraica di Roma possano avere quella giustizia che per troppi anni è stata negata". "Auspichiamo, inoltre -aggiunge-, che le autorità italiane svolgano i passi necessari per mettere la magistratura in condizione di ricostruire con precisione la genesi e l'esecuzione dell'attentato al Tempio Maggiore e che gli autori vengano infine portati alla sbarra e rispondano dei loro crimini". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Attentato alla Sinagoga, Fadlun: “Arrestato Harb, mente dell’attacco del 1982”
