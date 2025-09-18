spot_img
venerdì 19 Settembre 2025
Parcheggi selvaggi, residenti esasperati in via G. Mendel

CronacaEllera Chiugiana
214

A Chiugiana, frazione di Corciano, i residenti di via G. Mendel denunciano disagi quotidiani legati al parcheggio selvaggio. La strada, parallela alla via principale e vicina all’asilo e alla scuola elementare, risulta spesso bloccata negli orari di ingresso e uscita dei bambini.

Un lettore che ha scritto alla nostra redazione racconta: «Negli orari di uscita dall’asilo e dalla scuola è impossibile uscire dalle proprie abitazioni. Le persone parcheggiano lungo la via, ostruendo persino le uscite carrabili. Talvolta risulta bloccato anche l’ingresso alla strada a causa dei veicoli lasciati ovunque».

Secondo chi vive in zona, chi prova a segnalare il problema rischia insulti e minacce. «In fondo alla via, giorno e notte, ci sono auto parcheggiate fisse, alcune coperte integralmente da teli. Quando sopraggiunge un mezzo dalla parte opposta, si rischia l’incidente», spiega il residente.

La preoccupazione principale riguarda la sicurezza: la strada non è sufficientemente larga per consentire due corsie e dovrebbe rimanere sempre libera. «Noi residenti non viviamo bene questa situazione – continua il lettore – servirebbero controlli più frequenti e multe per chi parcheggia in maniera irregolare».

