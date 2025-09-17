Leoni di Corciano: partono i lavori di recupero a Spoleto

Per la prima volta i due leoni di Corciano, simbolo del borgo umbro, lasciano il paese per essere restaurati. Le sculture, in travertino e di probabile origine classica, saranno affidate a un laboratorio specializzato di Spoleto. L’intervento è autorizzato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria e finanziato dal Bando Restauri della Fondazione Perugia, grazie all’Art Bonus, con un contributo di 25 mila euro e altri 500 euro dall’associazione Corciano Castello di Vino. I lavori dovrebbero concludersi entro fine anno.

I leoni hanno sempre rappresentato i “guardiani” dell’ingresso al centro storico di Corciano. Collocati per secoli ai piedi della scalinata che porta alla piazza principale, dal 2009 sono conservati all’interno del Museo Antiquarium per ragioni di tutela, mentre dal 2024 due copie fedeli li hanno sostituiti nel loro luogo originario.

Le statue sono citate già nel Codice Vaticano Latino 4834, che racconta la leggenda della fondazione di Corciano da parte di Coragino, compagno di Ulisse. Un mito spiegherebbe anche perché una delle due figure ha la testa danneggiata.

L’esposizione secolare agli agenti atmosferici ha eroso il travertino originale. Sotto incrostazioni e licheni potrebbero però emergere dettagli utili per una datazione più precisa e per chiarire postura e funzione delle sculture.

Il restauro prevede la disinfezione da microrganismi e la rimozione dei depositi superficiali per riportare il materiale all’aspetto originario. L’intervento servirà ad arrestare il degrado, ma anche a far luce su aspetti storici rimasti finora nel campo delle ipotesi.

Una volta conclusi i lavori, i leoni potrebbero persino essere riposizionati nella loro sede originaria e l’Antiquarium potrà valorizzare ulteriormente il proprio patrimonio archeologico, paleontologico e preistorico, offrendo nuove occasioni di visita e ricerca.