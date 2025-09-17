spot_img
mercoledì 17 Settembre 2025
Cimitero di Castelvieto, pronto a partire il cantiere per l’ampliamento

Partirà nei prossimi giorni l’ampliamento del cimitero di Castelvieto. Saranno realizzati un gruppo di 48 loculi colombari. L’importo dei lavori è pari a 173mila euro. Salvo impedimenti inevitabili, riconducibili generalmente a un repentino cambiamento meteo, la conclusione dell’intervento è prevista per la fine dell’anno.

«L’ampliamento del cimitero di Castelvieto – spiega Stefano Gabrielli, assessore ai Lavori pubblici – ci consente di esaudire una richiesta importante dei cittadini che aspettavano da qualche anno. Il Comune di Corciano già dal 2013 si è attivato per fare fronte alla carenza di loculi, intervenendo sui cimiteri di Corciano, Mantignana e Chiugiana; dopo qualche anno l’emergenza riguarda anche le altre strutture».

«Il prossimo cimitero da ampliare è quello di San Mariano– conclude il consigliere comunale Fabio Bulletti – È già possibile contattare l’ufficio contratti del Comune per la richiesta di concessione dei nuovi loculi colombari ed edicole funerarie, in modo che l’ente possa incamerare parte delle risorse per finanziare i lavori, così da non incidere sui vincoli di bilancio».

