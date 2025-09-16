Willy Monteiro Duarte, Mattarella a Colleferro per ricordarlo: “Italiano esemplare, ucciso da una violenza insensata”

(Adnkronos) –

Willy Monteiro Duarte "è un nostro ragazzo, ucciso da una violenza cieca, insensata, brutale. Ucciso mentre cercava di difendere un amico, di placare gli animi, di evitare che si scatenasse una rissa". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi, martedì 16 settembre, ha ricordato a Colleferro il giovane Willy a 5 anni dalla morte. "Voleva evitare la violenza e la violenza invece è esplosa contro di lui. Ricordiamo con affetto Willy, insieme ai suoi familiari e ai suoi amici e non dimentichiamo. Siamo qui nel quinto anniversario appunto perché non vogliamo dimenticare. Fa bene Colleferro con il suo sindaco a far memoria di Willy, a proporla all'attenzione dei giovani e della comunità con gesti e con eventi. La storia di una comunità è segnata da eventi felici e purtroppo da lutti, da lacerazioni e anche da sacrifici che scuotono le coscienze". "Willy – ha sottolineato il Capo dello Stato – è un italiano esemplare, per questo è stato insignito alla memoria della Medaglia d'oro al valor civile, in riconoscimento del suo gesto di coraggio e di altruismo. A lui va il ricordo e il dolore di tutti gli italiani feriti da tanto orrore. Non dimenticare vuol dire non essere indifferenti, l'indifferenza è negativa e spregevole come la violenza. L'indifferenza nasce dalla chiusura in se stessi, dalla sfiducia, dalla rassegnazione. La violenza si sconfigge con la solidarietà, con le relazioni umane, con l'inclusione, con il dialogo, con la comprensione delle opinioni e delle esigenze degli altri". Prima di partecipare alla manifestazione, il Presidente della Repubblica, ha incontrato la mamma e la sorella di Willy. "È un grande onore per me stare qui davanti a lei in questa piazza, dove Willy ha lasciato il suo cuore. Nel nostro grande dolore abbiamo sentito l'abbraccio e il conforto dell'Italia intera. Vi ringrazio per voler onorare così la sua memoria", ha detto la mamma di Willy, Lucia Monteiro Duarte, rivolta al Presidente Mattarella e ai cittadini intervenuti, dal palco allestito nella piazza di Colleferro "che porta il nome di mio figlio, nostro fratello". "Grazie al Presidente per aver onorato la sua memoria, conferendogli la medaglia d'oro al valore civile. Per noi è un grandissimo onore. La vorremmo ringraziare anche – prosegue – per aver trasformato il suo compleanno in una giornata importante, come quella del rispetto, che tanti bambini e ragazzi hanno preso a cuore". La donna, emozionatissima, ha chiesto che il figlio "non venga ricordato come un eroe, ma come un ragazzo semplice e amico di tutti. Il nostro messaggio, quello che stiamo portando avanti da cinque anni, è vivere la vita con la pace nel cuore, senza odio. Perché l'odio e la vendetta portano sempre ad altro dolore e impediscono di vedere le cose belle". Infine, Lucia Monteiro Duarte ha dedicato "un pensiero speciale e un abbraccio a tutti i genitori che stanno soffrendo per la morte di un figlio o una figlia".