(Adnkronos) – Incidente sul lavoro a Vigonovo, nel Veneziano, dove un uomo di 61 anni è morto ieri sera dopo essere arrivato in condizioni critiche all'ospedale di Mestre. Stefano Bottaro, come riporta 'il Gazzettino', è stato schiacciato da un transpallet a batteria cadutogli addosso dal rimorchio di un camion all’interno di una ditta di autotrasporti, la Mc Traspel. Ad accorgersi dell’incidente sono stati i compagni di lavoro dell’uomo che hanno immediatamente attivato i soccorsi. Il 61enne è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale dell’Angelo di Mestre in condizioni disperate ed è deceduto poco dopo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Willy Monteiro Duarte, Mattarella a Colleferro per ricordarlo: “Italiano esemplare, ucciso da una violenza insensata”
Urso: “Ue cambi la follia del Green deal, le auto vanno rinnovate ma le elettriche sono troppo care”
Travolto da un muletto a Vigonovo, morto 61enne
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.