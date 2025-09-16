(Adnkronos) – “E' importante che il messaggio di sostenibilità venga affrontato nei luoghi in cui si possono davvero provocare e verificare i migliori cambiamenti: le città”, lo ha dichiarato Simona Fontana, direttore generale Conai, a margine dell’Eco Festival della mobilità sostenibile e delle città intelligenti tenutosi a Roma. “Rigenerare i materiali consumati dai cittadini e trasformare le nostre città in vere e proprie miniere da cui ricavare nuova vita per i prodotti – sottolinea – significa al tempo stesso migliorare la qualità della vita urbana. Mobilità sostenibile ed economia circolare sono le due leve per arrivare a città del futuro sempre più a misura d’uomo”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Sostenibilità, Fontana (Conai): “Economia circolare e mobilità green per città del futuro”
