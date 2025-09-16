spot_img
Sinner torna al lavoro per battere Alcaraz: l’allenamento (senza racchetta) di Jannik

(Adnkronos) – Smaltita la delusione per la finale persa agli Us Open, Jannik Sinner torna al lavoro e rimette Carlos Alcaraz nel mirino. L'azzurro si sta allenando in questi giorni prima di partire per la Cina e chiudere la stagione con gli ultimi tornei. In attesa della partenza verso l'Asia, il numero 2 del ranking Atp ha deciso di sfruttare la pausa per focalizzarsi su alcuni dettagli nella sfida con lo spagnolo, ormai aperta su tutti i fronti. Come raccontato da alcuni video che in queste ore stanno facendo il giro dei social, Jannik si è concentrato (anche) su alcuni esercizi per perfezionare il servizio. Lavori senza racchetta e particolari (per i non addetti ai lavori), per insistere su coordinazione, equilibrio e spinta, che hanno anche divertito i tifosi del campione sui social, non abituati a vedere Jannik in questa versione.  Dopo la sosta, Sinner parteciperà all'Atp 500 di Pechino (25 Settembre-1 ottobre), al 1000 di Shanghai (1-12 ottobre), al Six Kings Slam (16-19 ottobre, che però non darà punti Atp), al 500 di Vienna (20-26 ottobre), al 1000 di Parigi (27 ottobre-2 novembre) e alle Atp Finals (9-16 novembre). —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

