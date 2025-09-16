(Adnkronos) –
Quarta giornata ai Mondiali di atletica 2025 di Tokyo. Dopo le tre medaglie azzurre della prima giornata di gare e le delusioni incassate nella seconda, con le cocenti eliminazioni di Gian Marco Tamberi e Marcell Jacobs, è arrivato il bronzo nella maratona firmato Iliass Aouani. Sono ancora tanti però gli italiani pronti a stupire. Da Lorenzo Simonelli a Edoardo Scotti, che ha già migliorato il record italiano nella semifinale nei 400 metri uomini. Ecco il programma delle gare di martedì 16 settembre e dove vedere gli italiani in tv. Ecco gli azzurri in gara martedì 16 settembre, ai Mondiali di atletica: 12.35 800 metri maschile, batterie: Giovanni Lazzaro, Francesco Pernici, Catalin Tecuceanu 12.40 Salto triplo femminile, qualificazioni: Darya Derkach, Erika Saraceni 13.36 Salto in alto maschile, finale: Matteo Sioli 13.40 110 ostacoli, semifinali: Lorenzo Simonelli 14.35 400 metri maschile: Edoardo Scotti 15.20 110 ostacoli, finale: Lorenzo Simonelli (se qualificato) I Mondiali di atletica 2025 a Tokyo saranno visibili in diretta televisiva e in chiaro su Rai 2, mentre nella fascia oraria 13-13.30 si passerà su Rai SportHD. Gare visibili anche in streaming su Rai Play, gratis, e su Discovery+, Eurosport 1 e Dazn per gli abbonati. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Mondiali atletica, quarta giornata: programma e dove vedere in tv italiani in gara
