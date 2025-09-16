Finals, certezza non solo per Sinner: Errani e Paolini qualificate nel doppio

(Adnkronos) – Per le Finals, l'Italia non sarà rappresentata solo da Jannik Sinner (già certo di partecipare al torneo di Torino). In attesa di Lorenzo Musetti, a caccia del pass per il torneo di Torino, la Wta ha confermato poche ore fa che Sara Errani e Jasmine Paolini prenderanno parte alle Finals di doppio per fine stagione. Le azzurre, campionesse del Roland Garros e ora impegnate in Billie Jean King Cup con l'Italia, hanno quindi la certezza matematica di prendere parte al torneo in Arabia Saudita. Il Masters, che si giocherà a Riyadh, vedrà la partecipazione anche delle coppie Townsend/Siniakova e Dabrowski/Routliffe.

Errani e Paolini prenderanno parte al torneo (che si giocherà dall'1 all'8 novembre) per la seconda volta consecutiva. Ci erano riuscite già l'anno scorso, quando Jasmine aveva centrato la doppietta con il singolare. Anche quest'anno la toscana ha la possibilità di partecipare alle Finals nel singolare, visto che è ancora in corsa nella race e saranno decisivi gli ultimi impegni stagionali. Quest'anno, la coppia italiana ha ottenuto la prima vittoria in un torneo del Grande Slam, il Roland Garros 2025. Errani e Paolini hanno portato a casa in questa stagione anche il Qatar Ladies Open e gli Internazionali d'Italia, due Masters 1000.