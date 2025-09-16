(Adnkronos) – È morto uno degli ultimi grandi di Hollywood. Robert Redford, icona del cinema, due volte premio Oscar, è morto nel sonno a 89 anni di età. In tanti ricordano sui social la sua carriera di attore e regista, il suo attivismo e l'impegno per il cinema indipendente. A cominciare dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, passando per i colleghi del mondo dello spettacolo e della cultura. Tra chi lo ricorda ci sono anche due attrici con cui Redford lavorò nei suoi film più noti. Meryl Streep, con cui recitò in 'La mia Africa' e in 'Leoni per agnelli', ha scritto: "Uno dei leoni se n'è andato. Riposa in pace, mio caro amico". Mentre Jane Fonda, con cui ha recitato nella commedia cult 'A piedi nudi nel parco', del 1967, e poi ancora nel 2017 in 'Le nostre anime di notte', ha dichiarato: Robert Redford è stato "una persona magnifica sotto tutti i punti di vista", e "incarnava un'America per cui dobbiamo continuare a combattere". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Da Trump a Meryl Streep e Jane Fonda, il mondo piange Robert Redford – La diretta
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.