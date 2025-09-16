Da Trump a Meryl Streep e Jane Fonda, il mondo piange Robert Redford – La diretta

(Adnkronos) – È morto uno degli ultimi grandi di Hollywood. Robert Redford, icona del cinema, due volte premio Oscar, è morto nel sonno a 89 anni di età. In tanti ricordano sui social la sua carriera di attore e regista, il suo attivismo e l'impegno per il cinema indipendente. A cominciare dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, passando per i colleghi del mondo dello spettacolo e della cultura. Tra chi lo ricorda ci sono anche due attrici con cui Redford lavorò nei suoi film più noti. Meryl Streep, con cui recitò in 'La mia Africa' e in 'Leoni per agnelli', ha scritto: "Uno dei leoni se n'è andato. Riposa in pace, mio caro amico". Mentre Jane Fonda, con cui ha recitato nella commedia cult 'A piedi nudi nel parco', del 1967, e poi ancora nel 2017 in 'Le nostre anime di notte', ha dichiarato: Robert Redford è stato "una persona magnifica sotto tutti i punti di vista", e "incarnava un'America per cui dobbiamo continuare a combattere". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)