Trump boccia il football “da signorine”: “NFL ridicola”

Donald Trump contro il football "per signorine". Il presidente degli Stati Uniti boccia l'ultima svolta regolamentare della National Football League (NFL), che da anni adotta norme finalizzate a tutelare la salute degli atleti. Le gare della stagione 2025, iniziata da due giornate, sono caratterizzate dalla nuova regola relativa al kickoff, il calcio che dà inizio alla partita e che consente di riprendere il gioco dopo una segnatura. In sostanza, i giocatori in campo non possono scattare al momento del calcio ma devo aspettare che il pallone venga ricevuto dal ritornatore. In questo modo, complice la posizione iniziale dei giocatori, i contatti sono meno violenti e i rischi di infortuni vengono ridotti. A Trump, però, tutto questo non sembra piacere affatto. "La NFL deve sbarazzarsi di quella nuova regola del kickoff ridicolo. Come possono apportare un cambiamento così decisivo e radicale con tanta facilità? E' una situazione pericolosa come quella creata dal kickoff 'normale' e fa schifo. La palla si muove, ma i giocatori no, l'esatto opposto di ciò che è il football", scrive il presidente degli Stati Uniti su Truth. "Il football 'da signorine' è un male per l'America, e un male per la NFL! Chi si inventa queste idee ridicole? È come voler riportare indietro la pallina da golf così non si allontana", aggiunge. "Per fortuna – conclude – il college football rimarrà lo stesso, si spera per sempre". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
