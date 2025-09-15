(Adnkronos) – Omicidio oggi a Palermo. La vittima è un uomo che ucciso a colpi di pistola nei pressi di una farmacia in piazza Principe Camporeale. Non si conosce ancora la sua identità. Sul posto le pattuglie della Polizia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Omicidio a Palermo, uomo ucciso a colpi di pistola
