Iliass Aouani, chi è l’azzurro che ha riportato medaglia mondiale all’Italia nella maratona

(Adnkronos) – Giornata storica per l'atletica azzurra. Dopo oltre 20 anni, l'Italia torna sul podio ai Mondiali nella maratona grazie a Iliass Aouani, che oggi, lunedì 15 settembre, ha conquistato il bronzo a Tokyo 2025 con il tempo di 2h09:53. A vincere il tanzaniano Alphonce Simbu al fotofinish con una volata mozzafiato, in rimonta sul tedesco Amanal Petros che era in testa all’ingresso nello stadio (2h09:48 il crono per entrambi). Ma chi è Aouani?

Iliass Aouani è nato nel 1995 in Marocco, dove ha vissuto per due anni prima di trasferirsi in Italia. Il padre lo ha portato con sé a Milano e Aouani si è appassionato alla corsa a 16 anni, scoprendo la sua passione a scuola durante alcune gare studentesche e vincendo i 5000 juniores nazionali nel 2014. Completati gli studi in un liceo scentifico milanese si è trasferito negli Stati Uniti, alla Lamar University, in Texas, dove è rimasto un anno prima di volare a Syracuse, nello stato di New York dove ha conseguito prima una laurea triennale in ingegneria civile e poi una magistrale in ingegneria strutturale. Gli studi sono andati di pari passo con lo sviluppo della sua carriera sportiva. Nel 2019 ha raggiunto la finale NCAA sui 10mila metri prima di rientrare in Italia. Aouani si è trasferito quindi a Ferrara per dedicarsi agli allenamenti e due anni dopo è diventato il primo atleta azzurro a vincere i titoli nazionali di cross, 10mila su pista, 10 km su strada e mezza maratona, tutti nella stessa stagione. Risultati straordinari che sono stati preludio alla medaglia d'oro vinta, pochi mesi fa, agli Europei di corsa su strada a Lovanio. Tutto prima dello storico bronzo conquistato a Tokyo 2025.