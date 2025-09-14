(Adnkronos) – Il Milan torna in campo e oggi, domenica 14 settembre, affronta il Bologna nel posticipo della terza giornata di Serie A. Al Meazza, i rossoneri sfidano i rossoblù per dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Lecce. La squadra di Italiano arriva invece dal successo di misura contro il Como. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Milan-Bologna, in campo stasera alle 20:45:
Milan (3-5-1-1) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek; Gimenez. All. Allegri.
Bologna (4-2-3-1) Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano. La partita tra Milan e Bologna di oggi alle 20:45 sarà trasmessa in diretta e in streaming e in esclusiva su Dazn, ma anche su Sky Sport canale 214 per gli abbonati a Sky con Zona Dazn. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Serie A, oggi Milan-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla
(Adnkronos) – Il Milan torna in campo e oggi, domenica 14 settembre, affronta il Bologna nel posticipo della terza giornata di Serie A. Al Meazza, i rossoneri sfidano i rossoblù per dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Lecce. La squadra di Italiano arriva invece dal successo di misura contro il Como. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Milan-Bologna, in campo stasera alle 20:45:
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.