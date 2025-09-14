(Adnkronos) –
La Roma scende in campo in Serie A. I giallorossi affrontano oggi, domenica 14 settembre, il Torino allo stadio Olimpico di Roma nella terza giornata di campionato. La squadra di Gasperini, succeduto a Ranieri in panchina, è reduce da due vittorie nelle prime due partite della stagione, contro il Bologna all'esordio e con il Pisa in trasferta, arrivate entrambe con il punteggio di 1-0. Quella di Baroni invece, che ha sostituito Vanoli alla guida dei granata dopo l'annata alla Lazio, è stata battuta prima dall'Inter e poi ha pareggiato 0-0 in casa contro la Fiorentina. La sfida tra Roma e Torino è in programma oggi, domenica 14 settembre, alle ore 12.30. Ecco le probabili formazioni:
Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Dybala; Ferguson. All. Gasperini
Torino (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Ismajli , Biraghi; Casadei, Asllani, Gineitis; Ngonge, Simeone, Vlasic. All. Baroni Roma-Torino sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Roma-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
(Adnkronos) –
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.