(Adnkronos) –
Il Torino batte la Roma nella terza giornata di Serie A. Oggi, domenica 14 settembre, i granata si sono imposti all'Olimpico superando i giallorossi con il risultato di 1-0 grazie al gol, al 59' di Giovanni Simeone, acquistato in estate dal Napoli. Sconfitta inattesa per Gasperini, che arrivava dai due successi in altrettante partite contro Bologna e Pisa, e che rimane quindi a sei punti in classifica. Sale invece a 4 la squadra di Baroni, che trova il primo successo sulla panchina granata dopo la sconfitta dell'esordio contro l'Inter e il pareggio interno con la Fiorentina. Inizio arrembante della Roma, che sfrutta l'entusiasmo dell'Olimpico per il nuovo corso Gasperini e chiude il Torino nella propria metà campo. I primi minuti sono tutti a tinte giallorosse, poi i granata vengono fuori e creano occasioni soprattutto in ripartenza. Il match non si sblocca e a fine primo tempo è 0-0. Il copione non cambia nel secondo, con la Roma a fare la partita e il Torino a difendersi e ripartire. I granata però concedono poco e al 59' colpiscono. Simeone recupera un bel pallone a centrocampo e scambia con un compagno, calciando poi a giro da fuori area e bucando Svilar sul palo lontano. Il gol gela l'Olimpico ma scuote la Roma. I giallorossi alzano il pressing e creano occasioni su occasioni, soprattutto nel finale, dove prima Mancini, poi Soulé e il neoentrato El Shaarawy sprecano ottime chance per il pari. Termina quindi 0-1 all'Olimpico. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Roma-Torino 0-1, si ferma la corsa di Gasperini: Simeone regala la vittoria ai granata
(Adnkronos) –
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.