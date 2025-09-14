Mondiali di atletica, oggi seconda giornata: programma e dove vedere italiani in gara

(Adnkronos) –
Giornata 2 dei Mondiali di atletica 2025 a Tokyo. Dopo la pioggia di medaglie azzurre nella prima giornata di gare oggi, domenica 14 settembre, saranno ancora tanti gli italiani pronti a stupire. In pista di nuovo tanti big azzurri: dalle frecce azzurre Marcell Jacobs e Zaynab Dosso al re del salto in alto Gianmarco Tamberi, ecco il programma delle gare di oggi e dove vedere gli italiani. Ecco gli azzurri in gara oggi, domenica 14 settembre, ai Mondiali di atletica: 00:30 Rebecca Lonedo – maratona (FINALE) 2:00 Federico Riva, Pietro Arese, Joao Bussott Neves – 1500 metri (batterie) 2:00 Sara Fantini – lancio del martello (qualificazioni) 04:20 Giada Carmassi, Elena Carraro – 100 ostacoli (batterie) 11:35 Edoardo Scotti, Luca Sito – 400 metri (batterie)
11:40 Gianmarco Tamberi, Stefano Sottile, Manuel Landa, Matteo Sioli – salto in alto (qualificazioni)
12:25 Alice Mangione, Anna Polinari – 400 metri (batterie)
13:20 Zaynab Dosso – 100 metri ( semifinali)
13:45 Marcell Jacobs – 100 metri (semifinali)
14:07 Gaia Sabbatini, Marta Zenoni – 1500 metri (semifinali)
15:13 Zaynab Dosso – 100 metri (ev. FINALE)
15:20 Marcell Jacobs – 100 metri (ev. FINALE)
I Mondiali di atletica 2025 a Tokyo saranno visibili in diretta su Rai 2, gratis e in chiaro (nella fascia oraria 13-13:30 si passerà su Rai Sport Hd). Gare visibili anche in streaming su Rai Play (gratis) e su Discovery+, Eurosport 1 e Dazn per gli abbonati. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
