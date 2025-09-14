(Adnkronos) –
È morto all'ospedale fiorentino di Careggi Emanuele Di Rocco, il 50enne rimasto gravemente ferito in un drammatico incidente stradale avvenuto ad Arezzo, in via Anconetana L’uomo, noto e stimato ristoratore aretino, era alla guida del suo scooter quando si è scontrato frontalmente con un’automobile per cause ancora in corso di accertamento. L’impatto è stato violentissimo. Le condizioni di Di Rocco sono apparse da subito gravissime: soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale fiorentino, dove è poi morto nonostante i tentativi disperati dei medici di salvarlo. Di Rocco era una figura molto conosciuta e apprezzata ad Arezzo: da trent’anni lavorava nel mondo della ristorazione, ed era il titolare della pizzeria “Passaparola” su viale Michelangelo, un punto di riferimento per la comunità locale. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Incidente tra scooter e auto ad Arezzo, muore ristoratore di 50 anni
