Jonas Vingegaard vince la durissima penultima tappa della Vuelta di Spagna di oggi sabato 13 settembre e si prende il trofeo. Il danese della Visma Lease a Bike conquista la Robledo de Chavela – Bola del Mundo di 165,6 km (4.226 metri di dislivello), consolida il suo primato in classifica ed è il vincitore di questa edizione del giro iberico. Alle sue spalle oggi il compagno di squadra Sepp Kuss a 11" di distacco, terzo Jay Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe). Crollo per Giulio Pellizzari che arriva sedicesimo e in classifica generale si piazza sesto, a una tappa dalla fine ufficiale. Ecco la classifica generale della Vuelta di Spagna:
1) Jonas Vingegaard (TVL) in 72h53'57"
2) Joao Almeida (UAD) +1'16" 3) Tom Pidcock (Q36) +3'11" 4) Jai Hindley (RBH) +3'41" 5) Matthew Riccitello (IPT) +5'55" 6) Giulio Pellizzari (RBH) +7'23" 7) Sepp Kuss (TVL) +7'45" 8) Felix Gall (DAT) +7'50" 9) Torstein Traeen (TBV) +9'48" 10) Matteo Jorgenson (TVL) +12'16" —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Vuelta, il sigillo di Vingegaard: al danese ventesima tappa e trofeo
