(Adnkronos) – La polizia locale di Roma nel pomeriggio di oggi ha arrestato in flagranza un uomo e una donna, con numerosi precedenti penali, sorpresi a truffare ignari avventori con il gioco delle tre carte. I due, entrambi romeni e appartenenti all'ormai nota 'batteria del Colosseo', stavano adescando i passanti con la tecnica del falso puntatore che appare vincente agli occhi delle persone da indurre a giocare. A rivestire questo ruolo era la donna, impiegata anche per custodire gli incassi di giornata. Proventi e attrezzature sono state sequestrate mentre per due i autori del raggiro, è scattato lo stato di fermo per essere messi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Quella del gioco delle tre carte è una truffa che imperversa nella capitale e che ha visto negli ultimi mesi il proliferare dei gruppi specializzati nel raggiro, in gergo denominati 'batterie'. Sarebbero infatti addirittura una ventina i sodalizi criminali specializzati nel fenomeno, soprattutto cittadini dell'est che avrebbero scalzato le tradizionali bande di provenienza campana, parcellizzando e dividendosi le zone della capitale. Numerose quindi le truffe a danno di cittadini e turisti. L'ultimo arresto prima di oggi risale a giovedì scorso quando in manette sono finite altre sette persone per il medesimo reato. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Truffa delle tre carte, arrestate 2 persone della ‘batteria del Colosseo’
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.