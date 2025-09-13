(Adnkronos) – Torna la Serie A e c'è subito un big match. Oggi, sabato 13 settembre, il campionato offre subito la super sfida tra Juventus e Inter. I bianconeri arrivano a punteggio pieno al derby d'Italia, mentre i nerazzurri sono già chiamati alla reazione dopo il brutto ko rimediato contro l'Udinese. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Juve-Inter in diretta tv e streaming
. Ecco le probabili formazioni di Juve-Inter, in campo oggi alle 18:
Juventus (3-4-2-1) Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Kostic; Koopmeiners, Yildiz; David. All. Tudor.
Inter (3-5-2) Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu. La partita tra Juventus e Inter di oggi alle 18 sarà trasmessa in diretta e in streaming e in esclusiva su Dazn, ma anche su Sky Sport canale 214 per gli abbonati a Sky con Zona Dazn. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Serie A, oggi Juve-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla
(Adnkronos) – Torna la Serie A e c'è subito un big match. Oggi, sabato 13 settembre, il campionato offre subito la super sfida tra Juventus e Inter. I bianconeri arrivano a punteggio pieno al derby d'Italia, mentre i nerazzurri sono già chiamati alla reazione dopo il brutto ko rimediato contro l'Udinese. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Juve-Inter in diretta tv e streaming
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.