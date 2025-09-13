Serie A, oggi Fiorentina-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Torna la Serie A e oggi, 13 settembre, il sabato di campionato si chiude con Fiorentina-Napoli. Al Franchi, i viola ospitano gli azzurri in un big match che promette scintille, alla ricerca della prima vittoria nel torneo. La squadra di Conte, prima in classifica a punteggio pieno, va invece a caccia del tris. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Fiorentina-Napoli in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Fiorentina-Napoli, in campo oggi alle 20:45:
Fiorentina (3-5-2) De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli ,Ndour, Gosens; Kean, Piccoli. All. Pioli.
Napoli (4-1-4-1) Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Conte. La partita di Serie A tra Fiorentina e Napoli di oggi, sabato 13 settembre, sarà visibile su Dazn, ma anche su Sky (canali Sky Sport Uno, 201, e Sky Sport Calcio, 251). Sfida visibile anche in streaming su Sky Go, NOW e sull'app di Dazn. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
