Papa Leone XIV compie 70 anni, gli auguri dal mondo e i disegni dai bimbi

(Adnkronos) –

Papa Leone XIV compie 70 anni domani, domenica 14 settembre. Per Robert Francis Prevost sarà una giornata di lavoro nel corso della quale non mancherà l’affetto di chi gli sta intorno. Oltre all’Angelus in piazza San Pietro, il Pontefice nel pomeriggio alle 17 sarà a San Paolo fuori le Mura per la celebrazione ecumenica in occasione della commemorazione dei nuovi martiri e testimoni della fede organizzata da S. Egidio che non mancherà, a conclusione, di fargli arrivare il buon compleanno ‘nel giorno del genetliaco. Domani saranno resi noti diversi estratti di una lunga intervista rilasciata dal Papa: la prima concessa da Prevost nel corso della quale parla a tutto campo. Per i suoi 70 anni, papa Leone riceverà gli auguri da tutto il mondo; sarà festeggiato dalla famiglia agostiniana con la quale condivide tanti momenti conviviali anche dopo l’elezione sul soglio di Pietro. Al Papa arriva anche l’affetto dei bambini. Per i suoi 70 anni, i disegni realizzati dai piccoli pazienti del Bambino Gesù nei quali emerge l’affetto e la fiducia nel pontefice per la risoluzione dei conflitti. Con i coloratissimi disegni realizzati nella ludoteca dell’Ospedale della Santa Sede, i bambini accompagnano il desiderio espresso dal pontefice fin dal giorno della sua elezione: pace a tutti e a tutto il mondo. “Dio non vuole la guerra, vuole la pace, e sostiene chi si impegna a uscire dalla spirale dell’odio e a percorrere la via del dialogo”, ha ribadito Leone da piazza San Pietro in occasione dell’Angelus della scorsa domenica e i bambini di ogni nazionalità, religione e cultura, che animano i disegni con le faccine sorridenti, gli assicurano il proprio gioioso sostegno. Con la fiducia che il Papa possa essere proprio la persona giusta per riuscire a trovare le vie del dialogo: “Tranquilli, ci penso io”, afferma Leone in uno dei disegni sventolando la bandiera della pace, tra una colomba con il ramoscello d’ulivo e la basilica di S. Pietro colorata in bianco e giallo come la bandiera vaticana.“Ti vogliamo un mondo di bene Papa Leone Quattordicesimo”: il grande abbraccio che arriva al pontefice dai piccoli dell’Ospedale Bambino Gesù. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)