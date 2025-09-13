(Adnkronos) – Torna la MotoGp con il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, sedicesimo appuntamento del Motomondiale. Oggi, sabato 13 settembre, tocca alla seconda sessione di libere, alle qualifiche e alla gara sprint sul circuito di Misano, intitolato a Marco Simoncelli. Si riparte dal dominio di Marc Marquez, ormai a un passo dalla conquista del suo nono titolo mondiale, che però non potrà arrivare in questo weekend. Ecco orari, programma e dove vedere le sessioni di oggi in tv e in streaming. Ecco il programma del Gp di San Marino di oggi, sabato 13 settembre: Ore 10.05: MotoGP – prove libere 2 Ore 10.45: MotoGP – qualifiche Ore 14.55: MotoGP – Sprint Tutti gli appuntamenti del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini saranno trasmessi su Sky Sport (canale Sky Sport MotoGp, 208) e in streaming su Sky Go e NOW. Su TV8 saranno visibili in diretta le qualifiche e la gara sprint di oggi, sabato 13 settembre, ma anche la diretta di domenica. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
MotoGp, oggi qualifiche e gara sprint a Misano: orario e dove vederle in chiaro
