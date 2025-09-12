spot_img
venerdì 12 Settembre 2025
spot_img

Papa, ricevuto oggi in udienza Governatore di Bankitalia Panetta

adn-ultimora
7

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Il Papa stamani ha ricevuto in udienza Fabio Panetta, Governatore della Banca d’Italia. Lo fa sapere il Vaticano.  —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultime notizie

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie