(Adnkronos) – Il Papa stamani ha ricevuto in udienza Fabio Panetta, Governatore della Banca d’Italia. Lo fa sapere il Vaticano. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Papa, ricevuto oggi in udienza Governatore di Bankitalia Panetta
