Mondiali di atletica al via domani: programma prima giornata e italiani in gara

Mondiali di atletica 2025 al via. Nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 settembre, inizia la rassegna iridata a Tokyo con tante stelle pronte a stupire. Nella prima giornata di gare subito in pista alcuni dei big azzurri: da Marcell Jacobs a Larissa Iapichino, passando per Leonardo Fabbri, Antonella Palmisano e Nadia Battocletti. Ecco il programma delle gare di oggi e dove vedere gli italiani in gara. Ecco gli azzurri in gara oggi, sabato 13 settembre, ai Mondiali di atletica:
ore 1 35 km di marcia (maschile): Teodorico Caporaso, Matteo Giupponi, Riccardo Orsoni
ore 1 35 km di marcia (femminile): Nicole Colombi, Eleonora Giorgi, Antonella Palmisano
ore 2 Lancio del disco (femminile), qualificazioni: Daisy Osakue
3.55 Getto del peso (maschile), qualificazioni: Leonardo Fabbri, Nick Ponzio, Zane Weir
4.55 4×400 (mista), batterie: Italia (formazione da definire)
11.05 3000 siepi (maschile), batterie: Ala Zoghlami
11.30 Salto in lungo (femminile), qualificazioni: Larissa Iapichino
11.55 100 metri (femminile), batterie: Zaynab Dosso
12.05 Salto con l’asta (maschile), qualificazioni: Simone Bertelli, Matteo Oliveri
12.50 1500 metri (femminile), batterie: Ludovica Cavalli, Gaia Sabbatini, Marta Zenoni
13.35 100 metri (maschile), batterie: Marcell Jacobs
14.10 Getto del peso (maschile), finale: eventuali Leonardo Fabbri, Nick Ponzio, Zane Weir
14.30 10.000 metri (femminile), finale: Nadia Battocletti, Elisa Palmero
15.20 4×400 (mista), finale: eventuale Italia (formazione da definire) I Mondiali di atletica 2025 a Tokyo saranno visibili in diretta su Rai 2, gratis e in chiaro (nella fascia oraria 13-13:30 si passerà su Rai Sport Hd). Gare visibili anche in streaming su Rai Play (gratis) e su Discovery+, Eurosport 1 e Dazn per gli abbonati. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
